В Республике Саха ввели лимиты на продажу топлива на АЗС Число российских регионов, где действуют ограничения разной степени на отпуск топлива, превысило 40

В Республике Саха (Якутия, субъект РФ) на ряде АЗС АО «Саханефтегазсбыт» вводят лимиты на отпуск топлива.

Как сообщается в Telegram-канале АО «Саханефтегазсбыт», мера направлена на предотвращение ажиотажного спроса и искусственного дефицита, а также на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.

Лимиты введены не повсеместно, а только на АЗС в тех муниципалитетах, где зафиксирован наибольший ажиотаж.

Установлены следующие ограничения на отпуск топлива: на одно транспортное средство — не более 30 литров бензина; лимит по дизельному топливу — не более 200 литров; временно запрещен отпуск топлива в любую переносную тару.

Ограничения на продажу топлива сохраняются в десятках регионов РФ

Режим повышенной готовности ввели накануне на территории Иркутской области для стабилизации ситуации с нехваткой топлива.

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, на АЗС сети «Роснефть» будет действовать ограничение на отпуск топлива физлицам до 50 литров в сутки, также запрещена продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

В Москве и Санкт-Петербурге на некоторых автозаправочных станциях продолжает действовать ограничение на продажу топлива. Водителям время от времени приходится выстаивать в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.

Число российских регионов, где действуют ограничения разной степени на отпуск топлива, по данным государственных СМИ, превысило 40.

29 июня ограничения также заработали в Приморье: там для большегрузов действуют лимиты — не более 100 л можно заправить в городе, а на трассе — не более 200 л. Ограничен отпуск топлива в канистры.

В то же время в Севастополе возобновили продажу топлива на заправках по QR-кодам. Заправить можно не более 20 л. Ранее заправка топлива для физических лиц в городе была приостановлена, в аннексированном Крыму эта мера сохранилась.

Российские власти отмечают, что ажиотажный спрос искусственно увеличивает потребление топлива. При этом средняя цена бензина в стране за последнюю неделю выросла на 3%.

На совещании 28 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что принимаемые меры носят временный характер. По его словам, уже в июле ожидается рост производства основных видов топлива. Цель решений — стабилизировать ситуацию, нарастить предложение и поддерживать экономически обоснованные цены.