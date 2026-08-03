По данным местных властей, атаки затронули десятки населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей

В результате ударов по Харьковской и Запорожской областям погибли два человека, десятки пострадали По данным местных властей, атаки затронули десятки населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей

В результате ударов по Харьковской и Запорожской областям за минувшие сутки погибли как минимум два человека, еще 38 получили ранения, сообщили главы областных военных администраций.

По словам начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, нанесены удары беспилотниками различных типов по Харькову и 17 населенным пунктам региона.

«В поселке Новый Коротич Песочинской громады погиб человек (данные устанавливаются). В селе Федоровка Ольховатской громады получила ранения 73-летняя женщина», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

В Запорожской области в результате удара управляемой авиабомбой (УАБ) по селу Новотроицкое Запорожского района погиб 77-летний мужчина, еще одна женщина получила ранения, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне на рассвете нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожскому району. Вражеская УАБ разрушила частные дома в Новотроицком, возник пожар. Погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь», — заявил Федоров.

Кроме того, по его данным, за сутки в результате атак ВС РФ по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб и 37 получили ранения.

«За сутки оккупанты нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области», — сообщил глава ОВА.

По информации Федорова, российские войска нанесли 17 авиационных ударов, применили 790 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, а также осуществили один обстрел из реактивных систем залпового огня и 275 артиллерийских ударов.

В результате атак поступило 298 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей, добавил глава областной администрации.