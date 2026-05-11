В результате ударов Израиля по югу Ливана погибли 4 человека Несмотря на действующее перемирие, Израиль продолжает наносить удары по южным районам Ливана

В результате ударов израильской армии по населенным пунктам на юге Ливана погибли четыре человека.

Несмотря на вступившее в силу 17 апреля соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает атаки на южные районы страны.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, с утра израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам Калиле, Ятир, Сафад Баттих, Джумейджиме, Саджид, Тул, Кефер-Румман, Харис, Юмхур-Шакиф, Кефер-Тебнит, Шавкин и Аба.

В результате удара по населенному пункту Аба в провинции Набатия погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Еще один человек погиб при атаке на Ятир.

Кроме того, один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара беспилотника израильской армии по автомобилю в населенном пункте Харис.

Израильская артиллерия также обстреляла районы Мадждаль-Зун, Шавкин, Верхняя Набатия и окрестности Кефер-Тебнита.

Хезболла» заявила об ударах по израильским военным

В письменном заявлении движения «Хезболла» говорится, что атаки были ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

По данным движения, ракетному удару подверглись израильские военнослужащие и военная техника в районе Вади аль-Уюн между этим районом и населенным пунктом Сырбин.

Также сообщается, что израильские военные, находившиеся в одном из домов в населенном пункте Тайба, трижды подверглись атакам дронов-камикадзе. После ударов израильские вертолеты эвакуировали раненых под прикрытием интенсивного огня и дымовой завесы.

Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

2 марта Израиль начал масштабные авиаудары по Ливану и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

Министерство здравоохранения Ливана накануне сообщило, что со 2 марта, несмотря на режим прекращения огня, в результате продолжающихся израильских атак погибли 2 846 человек.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает удары и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» наносит ответные удары по израильским военным, обвиняя Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.