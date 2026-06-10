В результате ударов Израиля по югу Ливана есть жертвы Армия Израиля продолжает атаковать Ливан, несмотря на действующий режим прекращения огня

Три человека погибли в результате ударов ВВС Израиля по городам на юге Ливана.

Об этом сообщает ливанское официальное информагентство NNA.

Согласно сообщению, в числе подвергшихся обстрелам города Садикайн и Дувейр в провинции Набатия, Тайр-Диба в провинции Тир,

Отмечается, что над столицей страны Бейрутом замечен израильский беспилотник.

Восьмого июня Центральный штаб «Хатам аль-Анбия», координирующий действия Вооруженных сил Ирана, объявил о прекращении военных операций против Израиля.

«После болезненного ответа сионистскому режиму на его атаки на юг Ливана и район Дахия при поддержке США военные операции Вооруженных сил против Израиля прекращены», - говорится в распространенном заявлении штаба.

В документе также содержится предупреждение о том, что в случае продолжения израильских атак на Ливан Иран даст более жесткий ответ.

Армия Израиля продолжает атаковать Ливан, несмотря на действующий режим прекращения огня, вступившей в силу 17 апреля и продленный на 45 дней с 17 мая.

Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа прекратил удары по Ирану, однако продолжит бить по Ливану.

Атаки Израиля на Ливан

Израильская армия 2 марта начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня с 17 мая на 45 дней.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак по стране погибли 3 526 человек.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне накануне объявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии, что «Хезболлах» полностью прекратит атаки и выведет все свои подразделения к северу от реки Литани. «Хезболлах» заявил, что отвергает условное прекращение огня.

Несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня, израильская армия продолжает атаки.