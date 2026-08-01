В результате удара по складу в Киевской области есть погибший и раненые

Nariman Mehdiyev
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
В субботу, 1 августа, реактивный БПЛА «Шахед» поразил в Киевской области склад компании Rozetka.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно этой информации, на момент атаки на складе работали 270 человек. В результате взрыва скончался сотрудник компании Владимир Мельниченко. Еще семеро работников попали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.
Киевская областная прокуратура начало расследование по факту. По данным прокуратуры, размещенной в социальной сети Telegram, инцидент произошел около 11:28 в Броварах, Киевской области. Ударной волной повреждены 13 автомобилей.