На момент атаки на складе работали 270 человек

В результате удара по складу в Киевской области есть погибший и раненые На момент атаки на складе работали 270 человек

В субботу, 1 августа, реактивный БПЛА «Шахед» поразил в Киевской области склад компании Rozetka.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно этой информации, на момент атаки на складе работали 270 человек. В результате взрыва скончался сотрудник компании Владимир Мельниченко. Еще семеро работников попали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Киевская областная прокуратура начало расследование по факту. По данным прокуратуры, размещенной в социальной сети Telegram, инцидент произошел около 11:28 в Броварах, Киевской области. Ударной волной повреждены 13 автомобилей.