Не менее 10 человек получили ранения при атаке на район Аль-Маваси

В результате удара Израиля по полицейскому посту в Хан-Юнусе погибли 4 палестинца Не менее 10 человек получили ранения при атаке на район Аль-Маваси

По меньшей мере 4 палестинца погибли и не менее 10 получили ранения в результате удара израильской армии по полицейскому посту в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

Как сообщается в письменном заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, израильские силы нанесли удар по району Нас в Аль-Маваси, относящемся к Хан-Юнусу.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 палестинца, еще как минимум 10 человек получили ранения.

Главное управление полиции сектора Газа сообщило, что целью бомбардировки стал полицейский пост в районе Аль-Маваси в Хан-Юнусе.

В заявлении отмечается, что число погибших и пострадавших является значительным, однако точные данные не приводятся.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в секторе Газа 10 октября 2025 года, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по территории эксклава.