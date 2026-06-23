Погиб 48-летний Исмаил Махмуд аль-Мысри, еще один человек был ранен

В результате удара Израиля по палаткам в Газе погиб палестинец Погиб 48-летний Исмаил Махмуд аль-Мысри, еще один человек был ранен

В результате удара, нанесенного израильским беспилотником по палатке, где находились перемещенные палестинцы в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа, погиб один человек, еще один получил ранение.

По информации больницы ан-Наср, израильский БПЛА атаковал палатку перемещенных лиц в районе Бир-Ияд в местности Аль-Маваси в Хан-Юнусе.

В результате удара погиб 48-летний Исмаил Махмуд аль-Мысри, еще один человек был ранен.

Согласно данным Министерства здравоохранения в Газе, с 10 октября 2025 года в результате атак израильской армии погибли 1027 палестинцев, еще 3280 получили ранения.