В результате удара Израиля по медцентру на юге Ливана погибли 6 человек

Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, продолжает наносить удары по территории Ливана. В результате авиаудара по медицинскому центру в населенном пункте Харуф провинции Набатия на юге страны число погибших возросло до 6 человек.

В письменном заявлении министерства здравоохранения Ливана говорится, что в результате удара, нанесенного накануне вечером, погибли 6 человек, в том числе 3 медицинских работника, еще 22 человека получили ранения.

Ливанское государственное агентство NNA сообщило, что атака привела к масштабным разрушениям медицинского центра.

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что введенное 17 апреля между Ливаном и Израилем 10-дневное временное перемирие было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14-15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая, а также провести в начале июня четвертый раунд переговоров.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2950 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, в то время как движение "Хезболла" заявляет об ответных атаках на израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении перемирия.