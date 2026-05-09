В результате удара израильской армии по югу Ливана погибли три человека

Несмотря на режим прекращения огня, атаки на южные районы Ливана продолжаются

В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам на юге Ливана, несмотря на действующее перемирие, погибли три человека.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильские силы нанесли авиаудары по районам Университетский квартал в центре города Набатия, а также по населенным пунктам Харис, Кафре и Мансури.

Отмечается, что израильский беспилотник атаковал автомобиль между населенными пунктами Бурдж-Раххаль и Аббасия в городе Сур, в результате чего погибли три человека.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли около 2700 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» отвечает ударами, обвиняя Израиль в нарушении перемирия.