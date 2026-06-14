В результате удара израильской армии по югу Бейрута погиб один человек Израильские боевые самолеты без предварительного предупреждения атаковали южный пригород ливанской столицы

Израильская армия нанесла авиаудар по району Дахия на юге Бейрута, несмотря на действующий режим прекращения огня. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Как сообщил "Анадолу", израильские боевые самолеты без предварительного предупреждения атаковали южный пригород ливанской столицы.

В районе удара были слышны два мощных взрыва, над местом атаки поднялись клубы дыма.

Позже израильская армия официально подтвердила проведение операции.

В заявлении военных утверждается, что целью удара был объект, принадлежащий движению «Хезболла».

По информации ливанского государственного агентства NNA, удар пришелся по квартире в жилом доме в районе Губейри, расположенном в Дахии. В результате атаки погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

Израильские удары по Ливану и режим прекращения огня

2 марта Израиль начал интенсивные авиаудары по территории Ливана и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3756 человек.

3 июня Государственный департамент США сообщил, что после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани. В свою очередь, «Хезболла» отвергла такое условное соглашение.

Несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.