Число погибших в результате сегодняшних атак Израиля на Газу возросло до 4

В результате удара израильской армии погиб водитель грузовика, перевозившего гумпомощь в Газу Число погибших в результате сегодняшних атак Израиля на Газу возросло до 4

В результате атаки израильской армии на сектор Газа погиб водитель грузовика, перевозившего гуманитарную помощь.

По информации, полученной от местных источников, в городе Рафах на юге сектора Газа водитель грузовика, доставлявшего гумпомощь в регион через пограничный переход Керем-Шалом, был ранен в голову в результате огня, открытого израильскими силами

Тело погибшего водителя, 26-летнего Ахмеда Насира Селима, было доставлено в больницу ан-Наср в городе Хан-Юнус.

Число погибших в результате атак, совершенных израильской армией в течение дня по Газзе, возросло до 4.

Несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года, израильская армия почти ежедневно наносит удары по сектору Газа.

По данным Министерства здравоохранения в Газзе, с момента вступления режима прекращения огня в силу в результате атак погибли 1084 палестинца, 3491 человек получил ранения, а из-под завалов были извлечены тела 799 погибших.

Общее число палестинцев, погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 73 110, число раненых - до 173 599.