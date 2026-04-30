В результате удара израильского БПЛА по повозке в Газе погибли 3 человека

В результате удара израильской армии с применением беспилотного летательного аппарата по гужевой повозке на севере сектора Газа погибли 3 человека.

По данным палестинских СМИ, Израиль нанес удар с БПЛА по гужевой повозке в районе перекрестка Кувейт к юго-востоку от города Газа.

Местные медицинские источники сообщили «Анадолу», что в результате атаки погибли 3 человека.

Также сообщается, что один человек получил ранение.