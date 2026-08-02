В результате удара израильского БПЛА на юге Ливана ранены пятеро ливанских военнослужащих Ранены военнослужащие ливанской армии, находившиеся в автомобиле, сопровождавшем гражданский транспорт

В результате удара израильской армии по югу Ливана, нанесенного вопреки режиму прекращения огня и рамочному соглашению, пострадали пятеро военнослужащих ливанской армии, находившихся в автомобиле, сопровождавшем гражданский транспорт.

Как сообщает ливанское официальное агентство NNA, израильский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю в районе Бинт-Джубайль, который сопровождал военный автомобиль ливанской армии. Отмечается, что в результате атаки пострадали также некоторые гражданские лица.

Армия Ливана подтвердила, что в результате удара в населенном пункте Кфара района Бинт-Джубайль пятеро военнослужащих получили легкие ранения.

По данным NNA, израильские военные произвели взрывы в населенных пунктах Тайба района Мардж-Уюн и Кунин района Бинт-Джубайль. Звуки взрывов были слышны во многих районах на юге страны.

Кроме того, израильские военные применили светошумовые гранаты у заброшенного дома в населенном пункте Мансури в пригороде Сура.

С утра израильский БПЛА совершает полеты на низкой высоте над столицей Ливана, Бейрутом.

Удары Израиля по Ливану и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала наносить интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 июля объявил, что временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля сроком на 10 дней, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 14–15 мая, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

Минздрав Ливана ранее заявил, что с 2 марта в результате израильских ударов по стране погибли 4 333 человека.

После пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне 26 июня было подписано рамочное соглашение между двумя странами.