В результате стрельбы в Техасе погиб 1 человек, 11 получили ранения Власти не разглашают информацию о мотиве преступления

По данным местных властей, в пятницу, 12 июня в городе Мидленд, штат Техас, вооруженный мужчина убил по меньшей мере одного человека и ранил еще 11, после чего забаррикадировался в здании, в то время как правоохранительные органы начали операцию по его задержанию.

Власти города Мидленд подтвердили социальной сети американской компании X, что «инцидент со стрелком урегулирован, и подозреваемый признан мертвым», отметив при этом, что на месте происшествия продолжаются активные действия, и, по всей видимости, дороги останутся перекрытыми на время расследования.

Полицейские отреагировали на инцидент со стрелком в 4600 квартале Уэст-Уолл-стрит после того, как услышали выстрелы, доносившиеся из здания, сообщило ранее полицейское управление Мидленда в посте на Facebook, добавив, что место происшествия было быстро обеспечено и территория очищена.

Мэр Мидленда Лори Блонг заявила на пресс-конференции, что стрелок локализован полицейскими и на место происшествия вызвана группа SWAT.

Власти не разглашают информацию о мотиве преступления или личности подозреваемого.