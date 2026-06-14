Власти призвали граждан воздерживаться от поездок, особенно в опасные туристические районы

В результате сильного ветра и дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 7 человек Власти призвали граждан воздерживаться от поездок, особенно в опасные туристические районы

В результате сильного ветра и дождей, обрушившихся на провинцию Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, погибли 7 человек, 33 получили ранения.



Как сообщает газета Dawn, сильные ветры и дожди, обрушившиеся на различные районы провинции, в первую очередь на Банну и Мансехру, привели к обрушению некоторых крыш и стен.



Власти сообщили, что, по предварительным данным, в результате этих событий 7 человек погибли, 33 получили ранения.



Отметив, что поисково-спасательные бригады работают в координации с местными властями, представители властей сообщили, что соответствующим ведомствам было дано распоряжение ускорить проведение спасательных работ.



Власти призвали граждан воздерживаться от поездок, особенно в опасные туристические районы.