В результате проливных дождей в Пакистане погибли 13 человек

Dildar Baykan Atalay, Ulviyya Amoyeva
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
В Пакистане в результате проливных дождей за последние 24 часа погибли 13 человек, 37 получили ранения.
Представитель аварийно-спасательной службы Пенджаба (Rescue 1122) Мухаммед Фарук сообщил, что в результате инцидентов, спровоцированных проливными дождями, включая обрушения конструкций и затопления, погибли 8 человек и 37 пострадали.
По данным местных СМИ, в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в результате обрушения крыши дома, вызванного сильными дождями, погибли 4 члена одной семьи. Еще один человек стал жертвой непогоды в провинции Гуджарат.
Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий объявило предупреждение о внезапных наводнениях и оползнях по всему Пакистану на период с 21 по 24 июля.
Муссонные дожди, которые приходят в Южную Азию с июня по сентябрь, ежегодно приводят к масштабным стихийным бедствиям и чрезвычайным происшествиям в странах региона, прежде всего в Индии и Пакистане.