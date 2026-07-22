Ежегодно с июня по сентябрь муссонные дожди приводят к масштабным стихийным бедствиям и ЧС в Южной Азии

В результате проливных дождей в Пакистане погибли 13 человек Ежегодно с июня по сентябрь муссонные дожди приводят к масштабным стихийным бедствиям и ЧС в Южной Азии

В Пакистане в результате проливных дождей за последние 24 часа погибли 13 человек, 37 получили ранения.

Представитель аварийно-спасательной службы Пенджаба (Rescue 1122) Мухаммед Фарук сообщил, что в результате инцидентов, спровоцированных проливными дождями, включая обрушения конструкций и затопления, погибли 8 человек и 37 пострадали.

По данным местных СМИ, в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва в результате обрушения крыши дома, вызванного сильными дождями, погибли 4 члена одной семьи. Еще один человек стал жертвой непогоды в провинции Гуджарат.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий объявило предупреждение о внезапных наводнениях и оползнях по всему Пакистану на период с 21 по 24 июля.

Муссонные дожди, которые приходят в Южную Азию с июня по сентябрь, ежегодно приводят к масштабным стихийным бедствиям и чрезвычайным происшествиям в странах региона, прежде всего в Индии и Пакистане.