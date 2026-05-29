В результате пожара на севере Израиля сгорело 120 автомобилей Пожар произошел в городе Бейт-Шеан, расположенном недалеко от пограничного пункта «Река Иордан»

В результате пожара, вспыхнувшего в городе Бейт-Шеан на севере Израиля, недалеко от границы с Иорданией, 120 автомобилей были полностью уничтожены.

Как сообщает израильский государственный телеканал KAN, пожар произошел в городе Бейт-Шеан, расположенном недалеко от пограничного пункта «Река Иордан» (мост шейха Хусейна).

Пожар возник в районе, расположенном недалеко от пограничного пункта, его причина пока не установлена.

Израильское армейское радио сообщило, что пожарные бригады, направленные в этот район, взяли пожар под контроль, а для выяснения причин возгорания создана следственная группа.