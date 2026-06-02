В результате пожара в Джакарте пострадали около 330 домов

Nuri Aydın, Marina Mussa
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
В результате пожара, произошедшего в столице Индонезии Джакарте, пострадали около 330 домов, сотни человек остались без крова.
Как сообщает агентство Antara, пожар вспыхнул минувшей ночью в районе Кемайоран в центральной части Джакарты.
Глава Управления пожарной охраны и спасательных работ Джакарты Сьярифудин заявил журналистам, что огонь затронул около 330 домовладений, жители района были эвакуированы.
«Около 620 человек лишились жилья», - сообщил Сьярифудин.
По данным властей, к тушению пожара были привлечены 35 пожарных машин и 175 сотрудников. Возгорание удалось взять под контроль около 23:30 по местному времени, полностью пожар был ликвидирован в 04:15.
Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание.
В районе продолжается оценка ущерба, для семей, оставшихся без жилья, начаты работы по оказанию помощи.