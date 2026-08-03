Во Франции в этом году сгорело 117 тысяч гектаров территории, погибли 4 пожарных

В результате пожара в департаменте Вар во Франции сгорело около 2 тысяч гектаров территории Во Франции в этом году сгорело 117 тысяч гектаров территории, погибли 4 пожарных

В результате пожара, вновь разразившегося 2 августа в департаменте Вар на юго-востоке Франции, выгорело около 2 тысяч гектаров территории.

Согласно сообщениям местных СМИ, на тушение пожара, вспыхнувшего вчера вечером в департаменте Вар, задействованы более 150 пожарных и десятки единиц техники.

На данный момент огню уступили 1800 гектаров территории.

В июле в результате пожаров в этом департаменте также было уничтожено около 6 тысяч гектаров территории.

В то время как пожары в департаментах Жиронда и Од взяты под контроль, в 36 департаментах по-прежнему действует предупреждение о «высоком» риске возникновения пожаров.

Во Франции, переживающей самый масштабный пожарный сезон в своей истории, в этом году сгорело 117 тысяч гектаров территории, погибли 4 пожарных. Кроме того, в связи с преступлениями, связанными с пожарами, на данный момент задержаны 375 человек.