В заявлении израильской полиции утверждалось, что палестинец якобы предпринял попытку вооруженного нападения

В результате огня израильской полиции на севере Восточного Иерусалима погиб палестинец В заявлении израильской полиции утверждалось, что палестинец якобы предпринял попытку вооруженного нападения

В районе Каландия на севере оккупированного Восточного Иерусалима палестинец погиб в результате огня, открытого израильской полицией.

В заявлении израильской полиции утверждалось, что палестинец якобы предпринял попытку вооруженного нападения на оккупированном Западном берегу реки Иордана.

В заявлении говорилось, что палестинец, который, по версии полиции, «вышел из автомобиля и открыл огонь», был застрелен полицейскими и «нейтрализован». При этом, как утверждается, пострадавших среди израильтян нет.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, один из израильских полицейских заявил, что заметил палестинца с расстояния 50 метров и открыл по нему огонь.

Газета The Times of Israel также сообщила, что палестинец, по которому открыла огонь израильская полиция, погиб.