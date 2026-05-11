В результате огня израильской полиции на севере Восточного Иерусалима погиб палестинец

Faruk Hanedar, Marina Mussa
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
В районе Каландия на севере оккупированного Восточного Иерусалима палестинец погиб в результате огня, открытого израильской полицией.
В заявлении израильской полиции утверждалось, что палестинец якобы предпринял попытку вооруженного нападения на оккупированном Западном берегу реки Иордана.
В заявлении говорилось, что палестинец, который, по версии полиции, «вышел из автомобиля и открыл огонь», был застрелен полицейскими и «нейтрализован». При этом, как утверждается, пострадавших среди израильтян нет.
По данным газеты Yedioth Ahronoth, один из израильских полицейских заявил, что заметил палестинца с расстояния 50 метров и открыл по нему огонь.
Газета The Times of Israel также сообщила, что палестинец, по которому открыла огонь израильская полиция, погиб.