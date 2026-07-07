Рабочие самовольно проникли на участок, который был закрыт компанией из-за угрозы обвала

В результате обрушения золотодобывающего рудника в Судане погибли 15 человек Рабочие самовольно проникли на участок, который был закрыт компанией из-за угрозы обвала

На севере Судана в результате обрушения на одном из золотодобывающих рудников погибли 15 человек, еще один ранен.

Как сообщила Суданская компания по минеральным ресурсам, инцидент произошел на золотом руднике имени Мохамеда Тауфика, который расположен в районе Самна округа Вади-Хальфа на севере страны.

Отмечается, что компания незамедлительно направила на место происшествия полевые бригады, а местные власти совместно со спасательными подразделениями ведут поисково-спасательные работы.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла по той причине, что некоторые рабочие, проигнорировав все предупреждения, самовольно проникли на рудник, который ранее был закрыт по результатам технической экспертизы в связи с угрозой безопасности.

В заявлении также подчеркивается, что департамент компании по охране окружающей среды и промышленной безопасности заблаговременно вынес четкое предупреждение о прекращении работ на руднике из-за высокого риска обрушения, а также о строгом запрете на доступ к объекту. «Однако некоторые шахтеры нарушили эти предписания, проникли на участок, после чего часть рудника обрушилась», — говорится в сообщении.

Сектор традиционной, или кустарной, золотодобычи, в котором в Судане занято более 2 млн человек, обеспечивает около 80% всего объема добычи золота в стране. После обретения Южным Суданом независимости в 2011 году Судан лишился значительной части нефтяных доходов, и золото стало для страны одним из важнейших источников поступления иностранной валюты.

