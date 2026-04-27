Местные власти сообщили об ударах по Запарожской и Одесской областям

В результате ночных ударов погиб 1, пострадали 11 человек Местные власти сообщили об ударах по Запарожской и Одесской областям

В результате атак по территории Запорожской области погиб один человек, еще 11 пострадали в Одессе, сообщили местные власти.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что 59-летний мужчина погиб в результате атаки по Запорожскому району.



По его информации, в течение суток нанесены 629 ударов по 45 населенным пунктам области. «Поступило 50 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры», — написал Федоров в Телеграме.

Отдельно о последствиях атаки на Одессу сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди них двое детей, в результате массированной ночной атаки по Одессе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил он.

По его словам, в трех районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: «отель, фуникулер, склады. Во многих зданиях выбиты стекла. Повреждения получила также припортовая территория».