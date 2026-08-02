Туристы на борту совершали обзорный полет над знаменитыми геоглифами Наски

В результате крушения самолета в городе Наска в Перу погибли 13 человек Туристы на борту совершали обзорный полет над знаменитыми геоглифами Наски

В результате крушения легкомоторного самолета близ города Наска в Перу погибли 13 человек, включая 2 членов экипажа.

Начальник полиции Наски Хорхе Андраде сообщил, что самолет, вылетевший из города Писко, расположенного примерно в 240 километрах от столицы страны, города Лима, рухнул на окраине Наски.

Андраде заявил, что выживших в катастрофе нет. «По имеющейся у нас информации, погибли 11 пассажиров и 2 члена экипажа. На данный момент обнаружены тела 4 погибших», - сообщил он.

Представитель полиции также уточнил, что находившиеся на борту туристы участвовали в обзорном полете с целью осмотреть знаменитые геоглифы Наски — линии Наски.

Для установления причины авиакатастрофы Управление гражданской авиации (Aeronautica Civil) начало расследование.

Город Наска известен как центр древней культуры и отправная точка для осмотра знаменитых гигантских рисунков. Ранее в этом районе уже происходили подобные авиакатастрофы. В 2022 году в результате падения самолета погибли 7 человек, включая двух граждан Чили и трех граждан Нидерландов.

В октябре 2010 года самолет авиакомпании AirNasca потерпел крушение после обзорного полета над линиями Наски, тогда жертвами стали четверо британских туристов и двое членов экипажа, граждан Перу.

