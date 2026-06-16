Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, продолжает наносить удары по Газе

В результате израильского удара по месту скопления мирных жителей в Газе погибли два человека Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, продолжает наносить удары по Газе

В результате удара израильской армии по месту скопления мирных жителей вблизи лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли два палестинца.

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, продолжает наносить удары по Газе.

По информации медисточников, израильский БПЛА атаковал улицу Джулес к северу от лагеря беженцев Нусейрат. Тела двух погибших палестинцев были доставлены в медицинский комплекс «Авда» в этом районе.

Очевидцы сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по месту, где находились гражданские лица.

Израильская армия почти ежедневно атакует сектор Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 октября 2025 года.