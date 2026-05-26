Израильская армия нанесла удар по месту скопления мирных жителей в лагере Магази накануне Курбан-байрама

В результате израильского удара по лагерю беженцев в Газе погибли пять палестинцев Израильская армия нанесла удар по месту скопления мирных жителей в лагере Магази накануне Курбан-байрама

Пять палестинцев погибли в результате удара израильской армии по месту скопления мирных жителей в секторе Газа.



Несмотря на действующий режим прекращения огня, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Накануне Курбан-байрама целью атаки стали гражданские лица.



Как сообщили источники в больнице, израильская армия нанесла удар по району, где находились мирные жители, в лагере беженцев Магази в центральной части сектора Газа.

По предварительным данным, в результате атаки погибли пять человек, еще множество получили ранения.

Тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницу «Мученики Аль-Аксы» в Дейр-эль-Балахе.



В социальных сетях распространились кадры, на которых один из палестинцев прощается с погибшим родственником, обнимая его тело, в то время как окружающие пытаются его успокоить.