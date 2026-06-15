В результате израильского удара в центральной части Газы погибла палестинка Израильские силы нанесли удар по району в городе Аз-Завайда в центральной части сектора Газа

В результате удара Израиля по городу Аз-Завайда в центральной части сектора Газа погибла палестинская женщина.

Как сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники в больнице «Мучеников Аль-Аксы», израильские силы нанесли удар по району рядом с домом палестинки Надии Камаль Айяш, в результате чего женщина погибла.

По данным агентства, Израиль при поддержке США 8 октября 2023 года начал против сектора Газа войну, которая продолжается уже два года. В результате атак погибли около 73 тысяч палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети, более 173 тысяч человек получили ранения. Кроме того, около 90 процентов инфраструктуры анклава было разрушено.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает ежедневные бомбардировки сектора Газа. По имеющимся данным, в результате этих атак погибли 986 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, еще 3138 человек получили ранения.