Еще 17 человек получили ранения из-за атак Израиля

В результате израильского авиаудара по больнице в Ливане погиб один человек Еще 17 человек получили ранения из-за атак Израиля

В результате авиаудара израильской армии по зданию, расположенному рядом с больницей «Хирам» в городе Сур на юге Ливана, один человек погиб, еще 17 получили ранения.

Как сообщает ливанское официальное агентство NNA, израильские военные самолеты нанесли удар по зданию, находящемуся рядом с больницей «Хирам» в городе Сур.

В результате атаки Израиля один человек погиб, 17 получили ранения, в том числе 10 медсестер и сотрудников больницы.

Из-за мощного удара было повреждено здание больницы «Хирам», а также множество автомобилей, припаркованных во дворе медучреждения.

Председатель совета директоров больницы Сельман Айдиби заявил, что в результате израильского авиаудара 10 медсестер и медицинских работников получили ранения от осколков.

По его словам, повреждения также получили клиники и палаты в здании больницы.

«В результате авиаударов, нанесенных по окрестностям больницы, повреждены такие отделения, как реанимация, кардиология, диализ, приемное отделение и лаборатория», - сказал Айдиби.

Ранее сообщалось, что в результате продолжающихся в течение дня атак Израиля в Ливане погиб еще один человек.