В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли шесть палестинцев

Halime Afra Aksoy, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
В результате ударов израильской армии по сектору Газа за последние 24 часа погибли шесть палестинцев, несмотря на действующий режим прекращения огня.
Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором приведены последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.
По данным ведомства, за последние сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела шести погибших, один из которых скончался от полученных ранее ранений, а также восемь раненых.
С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 904 человека, 2 713 получили ранения, также из-под завалов были извлечены тела 777 погибших.
Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 797 человек, число раненых — до 172 821.
Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.