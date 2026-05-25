В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли шесть палестинцев

Минздрав Газы сообщил, что число погибших с октября 2023 года превысило 72,7 тысячи человек

В результате ударов израильской армии по сектору Газа за последние 24 часа погибли шесть палестинцев, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором приведены последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

По данным ведомства, за последние сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела шести погибших, один из которых скончался от полученных ранее ранений, а также восемь раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 904 человека, 2 713 получили ранения, также из-под завалов были извлечены тела 777 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 797 человек, число раненых — до 172 821.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.