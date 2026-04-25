В результате израильских ударов по всей территории сектора Газа погибли 2 палестинца, 6 получили ранения

По данным медицинских источников, в субботу, 25 апреля, в результате трёх отдельных израильских ударов по территории сектора Газа погибли по меньшей мере два палестинца и шесть человек получили ранения, в то время как Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня, действующий с октября 2025 года.



Медицинские источники сообщили агентству «Анадолу», что один палестинец погиб и по меньшей мере трое получили ранения в результате израильского удара, нанесённого по группе мирных жителей в районе Шейх-Радван на севере города Газа.



Свидетели рассказали «Анадолу», что израильский дрон выпустил ракету по скоплению мирных жителей возле перекрестка Первой улицы в том же районе.



Ранее, по словам тех же источников, один палестинец был убит в районе аль-Худжа лагеря беженцев Джабалия после того, как израильские военные выстрелили ему в голову.

Медицинские бригады доставили тело в больницу «Аш-Шифа» в западной части города Газа.



В другом инциденте трое палестинцев, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара беспилотника, нанесенного по группе мирных жителей возле мечети Омари в городе Джабалия.



14 апреля пресс-служба правительства Газы заявила, что Израиль совершил 2 400 нарушений соглашения о прекращении огня, включая убийства, аресты, меры блокады и политику голода.



По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля с момента вступления перемирия в силу погибли 809 палестинцев и 2 267 получили ранения.



Перемирие последовало за двумя годами геноцида, начавшегося в октябре 2023 года, в результате которого погибли более 72 000 палестинцев и более 172 000 получили ранения, а также разрушено около 90 % гражданской инфраструктуры Газы.