В результате израильских атак на юг и восток Ливана погибли 3 человека

Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на продление режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак израильской армии на населенные пункты на юге и востоке Ливана, которые продолжаются с ночи, несмотря на режим прекращения огня, возросло до трех.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на продление режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Согласно сообщению ливанского официального агентства NNA, самолеты ВВС Израиля с утра наносят удары по населенным пунктам Садикин, Кана, Дейр-Антар, Маараке, Дейр-Амис, Хиннавийе, Маджед-Сельм, Тебнин и Дейр-Зехрани на юге страны.

В результате авиаудара по населенному пункту Маараке один человек погиб, восемь получили ранения.

При ночном ударе израильской армии по дому в городе Баальбек на востоке Ливана погибли один из командиров «Палестинского исламского джихада» Ваиль Абдулхалим и его 17-летняя дочь.

«Хезболла» сообщило об атаке на израильский «Железный купол»

Тем временем «Хезболла» объявила, что в ответ на нарушения режима прекращения огня атаковала платформу израильской системы «Железный купол» на севере Израиля с помощью беспилотника-камикадзе.

В ливанском движении также утверждают, что подвергли обстрелу личный состав и технику израильской армии в оккупированном населенном пункте Рашаф на юге Ливана.

Кроме того, сообщается, что в Дейр-Сурьяне беспилотником был поражен израильский военный коммуникационный автомобиль.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. По данным правительства Ливана, со 2 марта перемещенными лицами в стране стали свыше 1 млн человек.



Президент США Дональд Трамп 24 апреля сообщил, что временное 10-дневное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

В Минздраве Ливана накануне сообщили, что число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта возросло до 2 988.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским силам.

