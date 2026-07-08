По данным Минздрава Газы, после начала перемирия в результате атак были убиты более 1 тысячи палестинцев

В результате израильских атак на сектор Газа за день погибли 8 палестинцев По данным Минздрава Газы, после начала перемирия в результате атак были убиты более 1 тысячи палестинцев

Число погибших в результате атак израильской армии, нанесенных в течение дня по сектору Газа, несмотря на действующее прекращение огня, увеличилось до 8 человек.

Как сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA, израильская армия нанесла удар с помощью беспилотника по палатке, где укрывались перемещенные лица, в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

В результате атаки погибли 4 человека, среди них — 10-летний ребенок.

Кроме того, израильские боевые самолеты нанесли удар по району возле школы имени Хасана Саламе в городе Газа, в результате чего погиб один палестинец.

Еще один ребенок погиб в результате огня, открытого израильскими военнослужащими в районе Зейтун в городе Газа.

Таким образом, число погибших в результате израильских атак по сектору Газа за день достигло 8 человек.

Израильская армия, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, практически ежедневно наносит удары по сектору Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, после начала перемирия в результате атак погибли 1084 палестинца, 3491 человек получили ранения, а тела 799 погибших были извлечены из-под завалов.

Общее число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 73 110 человек, число раненых составило 173 599 человек.