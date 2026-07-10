Общее число погибших на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 118 человек, а число раненых — до 173 615

В результате израильских атак на Газу ранены 7 палестинцев, трое из которых медицинские работники Общее число погибших на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 118 человек, а число раненых — до 173 615

В результате атак, проведенных израильской армией в секторе Газа, несмотря на перемирие, ранения получили 7 палестинцев, в том числе 3 медицинских работника.

По информации, полученной корреспондентом «Анадолу» в Газе из источников в больницах, израильская армия нанесла удар по больнице имени Кемаля Адвана в населенном пункте Бейт-Лахия, расположенном на севере сектора Газа, с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «квадрокоптер».

В результате этого израильского нападения были ранены 3 сотрудника больницы имени Кемаля Адвана, двое из которых получили тяжелые ранения.

Израильская армия также открыла огонь по палестинцам к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа, в результате чего были ранены 4 палестинца, в том числе двое детей.

Израильские вооруженные силы с помощью БПЛА и военной техники обстреляли дома мирных жителей в районе Туффа на востоке города Газа, однако информация о погибших или раненых в этом районе не сообщается.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы говорится: «Оккупационные израильские силы с помощью БПЛА сбросили бомбу в направлении больницы имени Кемаля Адвана».

В сообщении подчеркивается, что больница имени Кемаля Адвана, несмотря на то что она расположена в «зеленой зоне», подверглась израильским нападениям, и сообщается, что в результате этих нападений пострадали сотрудники больницы.

Продолжающиеся нападения Израиля на больницы и медицинский персонал в секторе Газа, несмотря на перемирие, подрывает систему здравоохранения.

В заявлении Министерства здравоохранения все международные организации, в первую очередь Организация Объединенных Наций (ООН), а также правозащитные организации призваны обеспечить защиту медицинских учреждений и персонала в Газе.

Несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, израильская армия почти ежедневно наносит удары по сектору Газа.

Согласно последним официальным данным, с момента вступления в силу перемирия в результате израильских атак в Газе погибли 1092 человека, 3 507 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 799 погибших.

Что касается атак, совершённых Израилем на сектор Газа с октября 2023 года, то общее число погибших возросло до 73 118 человек, а число раненых — до 173 615.