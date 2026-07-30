Израильские военные не позволили палестинцам принять участие в тушении

В результате действий израильских военных на Западном берегу сгорели около 100 ульев Израильские военные не позволили палестинцам принять участие в тушении

Около 100 пчелиных ульев сгорели в городе Калькилия на оккупированном Западном берегу после того, как израильские военные помешали палестинцам, пытавшимся потушить пожар.

Как сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA, возгорание произошло в районе Мурудж к северу от Калькилии, недалеко от разделительной стены, также известной как «стена позора».

Израильские военные не позволили палестинцам приблизиться к месту пожара и принять участие в его тушении.

В результате огонь перекинулся на земельный участок, принадлежащий палестинцу Тайсиру Науфалю, где полностью сгорели около 100 пчелиных ульев.

По имеющимся данным, пожар причинил материальный ущерб на сумму около 100 тыс. шекелей, что эквивалентно примерно 32,5 тыс. долларов.

Позднее палестинские подразделения гражданской обороны прибыли на место происшествия и взяли пожар под контроль, однако спасти ульи не удалось.