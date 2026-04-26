В результате вчерашних атак израильской армии на юг Ливана погибли 7 человек

Ethem Emre Özcan, Ulviyya Amoyeva
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
В результате вчерашних атак израильской армии на населенные пункты на юге Ливана, совершенных вопреки режиму прекращения огня, погибли 7 человек, еще 24 получили ранения.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана в воскресенье, 26 апреля, в списке погибших также значатся трое детей.
Атаки израильской армии на Ливан продолжаются, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля.
Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести интенсивные удары по Ливану, после чего израильские военные нанесли авиаудары по ливанским населенным пунктам Базурия, Саммайя, Хирбет-Сельм, Султания, Хадаса и Зебкин.
- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным правительства Ливана, за это время перемещенными лицами в стране из-за атак стали более 1 млн 162 тыс. человек.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении временного 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.