В результате вооруженного нападения в штате Айова в США погибли 6 человек

Yasin Yorgancı, Ulviyya Amoyeva
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
В результате вооруженных нападений в городе Маскатин в штате Айова в США погибли шесть человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию штата.
По данным следствия, подозреваемый — Райан Уиллис Макфарленд — сначала застрелил четырех человек в одном из жилых домов, после чего направился к пешеходной тропе на берегу реки Миссисипи.
В ходе расследования полиция обнаружила тела еще двух жертв —одного в другом доме, второго в расположенном поблизости офисе.
В полицейском департаменте Маскатина заявили, что, по предварительным данным, нападения были совершены на почве семейного конфликта. Предполагается, что все погибшие являлись родственниками подозреваемого.
Расследование продолжается. Подозреваемый покончил с собой на берегу реки.