В результате вооруженного нападения в штате Айова в США погибли 6 человек По данным полиции, причиной стрельбы стал семейный конфликт

В результате вооруженных нападений в городе Маскатин в штате Айова в США погибли шесть человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию штата.

По данным следствия, подозреваемый — Райан Уиллис Макфарленд — сначала застрелил четырех человек в одном из жилых домов, после чего направился к пешеходной тропе на берегу реки Миссисипи.

В ходе расследования полиция обнаружила тела еще двух жертв —одного в другом доме, второго в расположенном поблизости офисе.

В полицейском департаменте Маскатина заявили, что, по предварительным данным, нападения были совершены на почве семейного конфликта. Предполагается, что все погибшие являлись родственниками подозреваемого.

Расследование продолжается. Подозреваемый покончил с собой на берегу реки.

