В результате взрыва в ресторане в центре Москвы погибли 3, ранены более 20 человек В ресторане произошел подрыв самодельного взрывного устройства - сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ

В ресторане в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства.



Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитете РФ (НАК).



Согласно этой информации, в ресторан в центре Москвы бомбу попыталась пронести женщина, она погибла. Один из трех погибших в ресторане в центре Москвы — охранник, не пустивший в ресторан женщину, проносившую взрывное устройство. Третьим погибшим при взрыве в ресторане на Кудринской площади стал один из посетителей ресторана.



Вечером 1 августа 2026 года в центре Москвы произошел мощный взрыв в ресторане, расположенном на первом этаже знаменитой высотки на Кудринской площади.

В результате ЧП погибли 3 человека, 21 пострадали, а в здании начался пожар.

Заведение было закрыто для частного мероприятия банкета. Дороги в районе перекрыты, работают десятки машин скорой помощи, реанимации и расчеты МЧС. Из соображений безопасности был отменен запланированный Московский ночной велофестиваль.



Главное Управление МВД подтвердило гибель 3 и ранение 15 человек в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы.

«На месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве», — сказано в сообщении СКР.

