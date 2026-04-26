В результате взрыва бомбы в Колумбии погибли 14 человек, 38 получили ранения Взрывное устройство было приведено в действие во время проезда транспортных средств

Взрывное устройство, заложенное в водопропускной трубе на Панамериканском шоссе в поселке Кахибио (департамент Каука), было приведено в действие во время проезда транспортных средств.

По словам очевидцев, взрыв произошел в час пик. Взрыв полностью уничтожил традиционный сельский автобус — так называемую «чиву», популярную в этом регионе.

Ударная волна также повредила другие транспортные средства, а на шоссе образовалась огромная воронка.

Президент Колумбии Густаво Петро в своем аккаунте в социальной сети американской компании X возложил ответственность за нападение на Ивана Мордиско, лидера «Центрального штаба» (EMC) — зонтичной структуры, контролирующей вооруженные группировки, действующие под брендом FARC.

Петро приказал вооруженным силам активизировать операции. «Те, кто убивает и ранит мирных жителей в Кахибио, — террористы, фашисты и наркоторговцы. Я требую начать самую решительную охоту на эту наркотеррористическую группировку во всем мире»,- заявил глава государства.

Кроме того, в результате атаки с использованием автобуса, начиненного взрывчаткой, недалеко от военной базы в городе Кали, пострадали два человека.

Губернатор департамента Каука Октавио Гусман в публикации в социальной сети американской компании Х сообщил о росте числа жертв взрыва. «На данный момент мы подтверждаем гибель 14 человек, включая пятерых детей, и более 38 раненых. Это трагедия, которая повергла наш народ в глубокий траур и причинила невыносимую боль», - отметил он.

По данным местных СМИ, вооруженные люди забросили газовый баллон со взрывчаткой в автобус, после чего взрывом повредило и другие транспортные средства, находившиеся в движении.