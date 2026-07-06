В результате бунта в тюрьме на Шри-Ланке погибли 7 человек

Damla Delialioğlu, Marina Mussa
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
На Шри-Ланке в результате бунта, вспыхнувшего в одной из тюрем, погибли 7 человек.
По данным местных СМИ, в ходе беспорядков, начавшихся в тюрьме Негомбо, накануне погибли 2 заключенных.
Власти сообщили, что сегодня утром столкновения вновь обострились. В результате погибли еще 3 тюремных надзирателя и 2 заключенных.
Представители органов здравоохранения заявили, что в ходе бунта пострадали около 73 человек, состояние некоторых раненых оценивается как критическое.
В районе происшествия усилены меры безопасности и направлены дополнительные полицейские подразделения. По факту случившегося начато расследование.