Также отмечается, что около 100 человек получили ранения

В результате бунта в тюрьме в Шри-Ланке погибли 25 человек Также отмечается, что около 100 человек получили ранения

В Шри-Ланке в результате беспорядков в тюрьме, по данным властей, погибли 25 человек.

Согласно сообщениям национальных СМИ, в тюрьме Негомбо вспыхнул бунт, в ходе которого вчера погибли 2 заключенных.

Власти сообщили, что утром сегодня ситуация вновь обострилась, и в результате новых столкновений погибли еще 23 человека.

По данным официальных лиц, среди погибших — 5 сотрудников охраны и 20 заключенных. Также отмечается, что около 100 человек получили ранения.

В районе усилены меры безопасности, дополнительно направлены полицейские подразделения. По факту происшествия начато расследование.