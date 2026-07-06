В результате бунта в тюрьме в Шри-Ланке погибли 25 человек

Damla Delialioğlu, Elmira Ekberova
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
В Шри-Ланке в результате беспорядков в тюрьме, по данным властей, погибли 25 человек.
Согласно сообщениям национальных СМИ, в тюрьме Негомбо вспыхнул бунт, в ходе которого вчера погибли 2 заключенных.
Власти сообщили, что утром сегодня ситуация вновь обострилась, и в результате новых столкновений погибли еще 23 человека.
По данным официальных лиц, среди погибших — 5 сотрудников охраны и 20 заключенных. Также отмечается, что около 100 человек получили ранения.
В районе усилены меры безопасности, дополнительно направлены полицейские подразделения. По факту происшествия начато расследование.