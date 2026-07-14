В результате атак Израиля на сектор Газа погибли 2 человека

Ramzi Mahmud, Zein Khalil, Mahmut Geldi, Marina Mussa
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В результате израильских атак по сектору Газа погибли двое палестинцев, еще 13 человек получили ранения.
По информации медисточников и очевидцев, израильские военные продолжили наносить удары по различным районам сектора Газа, нарушая режим прекращения огня.
В результате удара беспилотника по мотоциклу в районе Тель-эль-Хава погиб палестинец Усама Наим Шемлех. Еще девять человек получили ранения.
Кроме того, в северной части города Газа израильская авиация нанесла удар по посту, где находились сотрудники сил безопасности. В результате атаки ранения получили четверо полицейских.
По данным медисточников, один из пострадавших полицейских Саир Рамзи Файяд впоследствии скончался от полученных ранений.
Еще один палестинец получил ранения в результате авиаудара по жилому дому в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.
Также сообщается, что израильские военные открывали огонь из пулеметов по жилым кварталам в ряде других районов эксклава. Информации о возможных жертвах этих обстрелов не поступало.
Несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по сектору Газа.