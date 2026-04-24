Исторические памятники Сура и сам город с 80-х годов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - сообщил заместитель мэра

В результате атак Израиля на Ливан повреждены множество исторических памятников Исторические памятники Сура и сам город с 80-х годов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - сообщил заместитель мэра

В результате ударов израильской армии по югу Ливана, нанесённых по дому, расположенному в охраняемой исторической зоне, повреждены исторические памятники.

Исторический город Сур в Ливане подвергался жестоким нападениям со стороны Израиля, вынуждавшим население покидать свои дома, с 2 марта, когда Израиль начал свои атаки, до 17 апреля, когда было объявлено временное перемирие.

В ходе атак, в результате которых погибло множество людей и были разрушены здания, пострадали также исторические объекты.

Город Сур на юго-западе Ливана, несущий в себе следы множества цивилизаций от финикийцев до римлян и Византийской империи и уходящий корнями в глубину веков, с 1984 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате обстрела израильской армией одного из домов в историческом районе «Аль-Басс» города Сура, история которого насчитывает тысячи лет, были разбиты исторические артефакты, извлеченные из-под земли, а осколок камня, вылетевший из обстрелянного дома, повредил историческое сооружение, сохранившееся со времен Византии.

Заместитель мэра Сур Алван Шерефуддин в беседе с корреспондентом «Анадолу» в историческом районе Сур отметил: «Сур — город, уходящий корнями в глубины истории. Его история насчитывает более 5 тысяч лет, и он был домом для множества цивилизаций, начиная с римской, греческой и финикийской и заканчивая более поздними эпохами».

По его словам, исторические памятники Сура и сам город с 80-х годов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1982 года по настоящее время этот город подвергается самым жестоким нападениям со стороны Израиля.

«Вблизи археологического памятника было обстреляно несколько зданий, и исторические сооружения здесь пострадали от нападений сионистов», - добавил чиновник.

Шерефуддин, обратив внимание на то, что в историческом районе Аль-Басс, где Израиль обстрелял один из домов, находятся гипподром и Триумфальная арка римской эпохи, продолжил:

«Археологические памятники в Суре входят в число крупнейших археологических памятников Ливана. Сур представляет собой наследие. Эти памятники — не просто камни, а культурное наследие и символ цивилизации».

Израиль похитил исторические памятники во время оккупации в 80-х годах

Шерефуддин, обратив внимание на то, что во время оккупации юга Ливана Израилем с 1982 по 1985 год в городе Сур и его окрестностях были похищены исторические памятники, сказал: «Гробницы были вывезены, золото из них украдено, были проведены раскопки, и исторические памятники вывезены в Израиль».

Говоря о нападениях Израиля, затронувших исторические места, он продолжил:

«Существует попытка стереть идентичность Ливана и его юга. Самым ярким доказательством этого является нападение на крепость Шема. Израильский ученый приехал туда и заявил, что там находится гробница, принадлежащая Израилю. Это ложь и вымысел».

Шерефуддин сообщил, что крепость Шема также была целью израильских атак в октябре 2023 — ноябре 2024 года и в ходе этих атак также была повреждена.

«Израиль нацелен на людей и камни, он пытается уничтожить это культурное и цивилизационное наследие», - констатировал ливанский чиновник.

Шерефуддин, выражая недовольство безрезультатностью международных призывов, сказал: «Несмотря на то, что эти призывы не приносят результата уже десятки лет, мы продолжаем их озвучивать. Мы призываем Организацию Объединенных Наций и международные организации незамедлительно вмешаться, чтобы остановить эти нападения. Сейчас у нас 10-дневное перемирие, и, возможно, атаки возобновятся».

Израиль не обращает внимания на права человека, гражданское население и решения по защите исторического наследия

Напомнив, что из-за нападений Израиля на Ливан в город Сур прибыло около 17 тысяч перемещенных лиц, заместитель мэра отметил:

«Мы видели, как враг Израиль дождался последних мгновений и обрушил свой гнев на город и людей, привязанных к этой земле. За 3 минуты до вступления в силу перемирия был нанесен удар по одному из районов, в результате чего были разрушены 6 зданий».

По его словам, в районе, подвергшемся удару, находилось около 100 человек, из них погибли 23 человека и 75 получили ранения, поисково-спасательные работы в этом месте продолжались не менее 5 дней.

Ливанский чиновник завершил свои слова словами: «Мы знаем, что израильское зверство нападает на камни и людей, не обращая внимания на права человека, жизнь мирных жителей и решения международных организаций, защищающих историческое наследие, сохраняемое веками».