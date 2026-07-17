В результате атак Израиля на Газу погибли 3 человека, включая женщину, 11 ранены Мишенью ударов стали город Газа, лагерь беженцев Нусейрат, Джебалия и Хан-Юнус

В результате атак израильской армии на различные районы сектора Газа, совершенных вопреки режиму прекращения огня, погибли 3 палестинца, включая женщину, 11 человек получили ранения. Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года.

По данным медицинских источников, израильский БПЛА нанес удар по одному из зданий, расположенных на улице Ярмук в городе Газа. В результате атаки погиб палестинец Мухаммед Тейсир Убейд, ранения получили 6 мирных жителей, включая женщин и детей.

В результате удара Израиля по бараку, где размещались перемещенные мирные жители в квартале Севарха к западу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, один человек погиб, еще 3 получили ранения.

Четыре человека, раненые в результате атаки Израиля на место скопления мирных жителей вблизи перекрестка Гураб в лагере беженцев Эль-Джедид, были доставлены в больницу «Аль-Ауда».

Кроме того, в результате удара израильского БПЛА вблизи школы Абу Таммам в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибла 52-летняя палестинка Энам Абдуллах аль-Аттар.

Израильская армия также нанесла удар управляемой ракетой по квартире в жилом доме на улице Муэссасат к западу от города Газа. В результате атаки погибших и раненых нет. На севере сектора Газа израильские военные подвергли артобстрелу восточную часть квартала Туффах и населенный пункт Джебалия, а также открывали огонь из военной техники.

По данным местных источников и очевидцев, израильская военная техника продвинулась на десятки метров в районе 16-й улицы в населенном пункте Карара города Хан-Юнус на юге сектора Газа и после интенсивной стрельбы и артиллерийских обстрелов спустя несколько часов покинула этот район.

Сообщается также, что израильские артиллерийские подразделения обстреляли западную часть города Рафах на юге сектора Газа, военные машины вели интенсивный огонь по палаткам перемещенных палестинцев, а военные корабли Израиля подвергли интенсивному обстрелу прибрежные районы Рафаха и Хан-Юнуса.

В районе перекрестка Шабия в городе Газа палестинец получил тяжелые ранения в результате атаки израильского БПЛА. Еще один человек пострадал в результате удара израильского БПЛА по палатке вблизи улицы Нахль в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.