Общее число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 980 человек

В результате атак Израиля на Газу за последние сутки погибли 9 палестинцев Общее число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 980 человек

В результате атак израильской армии на сектор Газа за последние 24 часа погибли 9 палестинцев, еще 43 человека получили ранения.

Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года.

Министерство здравоохранения в Газе распространило заявление, в котором привело последние данные о жертвах атак Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

По данным ведомства, за последние сутки в больницы Газы были доставлены тела 9 погибших и 43 раненых.

Отмечается, что с момента вступления режима прекращения огня в силу 10 октября 2025 года в результате атак Израиля были убиты 970 человек, 3 063 получили ранения. Из-под завалов за этот период извлекли тела 782 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года выросло до 72 980, число раненых - до 173 171.

Сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысяч погибших.