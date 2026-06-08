В результате атак Израиля на Газу за последние сутки погибли 9 палестинцев

Zeynep Hilal Duran, Marina Mussa
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
В результате атак израильской армии на сектор Газа за последние 24 часа погибли 9 палестинцев, еще 43 человека получили ранения.
Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года.
Министерство здравоохранения в Газе распространило заявление, в котором привело последние данные о жертвах атак Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.
По данным ведомства, за последние сутки в больницы Газы были доставлены тела 9 погибших и 43 раненых.
Отмечается, что с момента вступления режима прекращения огня в силу 10 октября 2025 года в результате атак Израиля были убиты 970 человек, 3 063 получили ранения. Из-под завалов за этот период извлекли тела 782 погибших.
Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года выросло до 72 980, число раненых - до 173 171.
Сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысяч погибших.