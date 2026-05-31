В результате атак Израиля на Газу во время праздника Курбан-байрам погибли 33 палестинца Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня

В результате атак израильской армии на сектор Газа во время праздника Курбан-байрам погибли 33 палестинца, не менее 130 человек получили ранения.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

Как заявили в Минздраве в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 1 погибший и 8 раненых.

Сообщается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 930 человек, 2 819 человек получили ранения, а также были обнаружены тела 781 погибшего под завалами.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 939 человек, а число раненых — 172 927 человек.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа все еще находятся тысячи тел погибших.