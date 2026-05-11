В результате атак Израиля за семь месяцев погибли 854 палестинца

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 740

В результате атак израильской армии на сектор Газа за семь месяцев с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года погибли 854 палестинца.

Израильская армия, несмотря на прекращение огня, продолжает наносить удары по сектору Газа.

В заявлении Министерства здравоохранения Газы были опубликованы последние данные о числе жертв в результате атак Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

Отмечается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела трех погибших, а также 16 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак, как сообщается, были убиты 854 человека, 2 453 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 770 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года выросло до 72 740, число раненых - до 172 555.

В секторе Газа, как отмечается, под завалами все еще находятся тела тысяч погибших.