После атак начался отток жителей из Бурдж-Шимали в направлении города

В результате атак израильской армии на юг Ливана пострадали 4 человека После атак начался отток жителей из Бурдж-Шимали в направлении города

В результате ночных авиационных и артиллерийских ударов израильской армии по населенным пунктам в районе города Сур на юге Ливана пострадали 4 человека. Атаки были совершены несмотря на действующий режим прекращения огня и продолжающиеся переговоры.

На фоне продолжающегося в столице Италии, Риме седьмого раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США израильская армия в ночные часы усилила атаки на южные районы Ливана.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильские беспилотные летательные аппараты нанесли три авиаудара по кварталу Мелаб в населенном пункте Бурдж-Шимали, расположенном в 5 км от города Сур. Впоследствии израильские боевые самолеты в четвертый раз атаковали тот же район.

Четверо пострадавших были доставлены в больницы города Сур. После атак начался отток жителей из Бурдж-Шимали в направлении города.

Кроме того, израильские боевые самолеты нанесли три авиаудара по территории между населенными пунктами Мансури и Мадждаль-Зун в районе Сур. Одновременно Мансури подвергся артиллерийскому и танковому обстрелу.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщило, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, впоследствии несколько раз продлевался.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что в результате израильских атак на страну с 2 марта погибли 4 333 человека.

Между тем после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, 26 июня стороны подписали рамочное соглашение.