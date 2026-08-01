В результате атак израильской армии в июле в Газе убиты 152 человека

Safiye Karabacak, Nariman Mehdiyev
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
В результате атак Израиля на сектор Газа в июле погибли 152 палестинца, что является самым высоким показателем с начала года.
Последние данные, опубликованные Информационным центром Министерства здравоохранения Газы, свидетельствуют о значительном росте числа погибших в секторе Газа в прошлом месяце.
Согласно этой информации, в результате израильских атак на различные города в секторе Газа погибли в общей сложности 152 палестинца, и эта цифра является самой высокой по количеству погибших за месяц с начала года. Среди погибших — 21 ребенок, 14 женщин и 4 пожилых человека.
Это также демонстрирует масштабы целенаправленных атак на мирное население.