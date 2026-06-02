В результате атак израильских БПЛА на юг Ливана погибли 8 человек

В результате атак израильской армии с применением беспилотных летательных аппаратов по городу ан-Набатия на юге Ливана погибли 8 человек.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщило официальное ливанское агентство NNA, в результате удара израильского беспилотника по работникам питомника в населенном пункте Джибшит, относящемся к городу ан-Набатия на юге страны, погибли 2 гражданина Сирии.

Кроме того, израильские БПЛА нанесли удары по мотоциклу и автомобилю в населенном пункте Туль в ан-Набатии. В результате атак погибли 2 человека.

Также сообщается, что утром израильский беспилотник попытался атаковать автомобиль на перекрестке Харуф - Туль, однако не попал в цель. Затем БПЛА проследовал за автомобилем до перекрестка Кале и поразил его двумя ударами, в результате чего водитель погиб.

Ранее утром в результате удара израильского БПЛА по автомобилю в городе ан-Набатия погибли отец-стоматолог, его сын и дочь.

Кроме того, израильские боевые самолеты нанесли удар по центру гражданской обороны в населенном пункте Кефер-Сир, относящемся к ан-Набатии, полностью разрушив здание. Отмечается, что за несколько дней до атаки персонал был эвакуирован из центра.

Атаки Израиля на Ливан

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было решено продлить режим прекращения огня с 17 мая еще на 45 дней и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

В последнем заявлении Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак по стране погибли 3 433 человека.

Несмотря на прекращение огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболлах» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить атаки по Ливану.