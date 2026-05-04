В результате атаки Ирана в нефтепромышленном районе ОАЭ возник пожар

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что в результате нападения с использованием беспилотного летательного аппарата (БЛА), запущенного с территории Ирана, в нефтепромышленной зоне района Фуджейра возник пожар, в результате чего три человека получили ранения.

В заявлении, опубликованном пресс-службой Фуджейры, отмечается, что нефтепромышленная зона Фуджейры стала целью атаки БПЛА, запущенного с территории Ирана.

В результате атаки три гражданина Индии получили ранения средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу и находятся на лечении.

Для локализации «распространяющегося пожара» были задействованы подразделения гражданской обороны.

Гражданам было рекомендовано следить за развитием событий исключительно из официальных источников.

«Было обнаружено 4 крылатых ракеты, приближающиеся из Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами страны, а одна упала в море», - говорится в сообщении министерства обороны ОАЭ.

Министерство внутренних дел также недавно разослало на мобильные телефоны предупреждающие сообщения о возможной ракетной угрозе в адрес страны.