Израиль продолжает наносить удары, несмотря на действующий в регионе режим прекращение огня, а также соглашение между США и Ираном

В результате атаки Израиля на автомобиль на юге Ливана погибли 3 человека Израиль продолжает наносить удары, несмотря на действующий в регионе режим прекращение огня, а также соглашение между США и Ираном

В результате атаки, нанесенной израильской армией с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в провинции ан-Набатия на юге Ливана погибли три человека.

Израиль продолжает наносить удары, несмотря на действующий в регионе режим прекращение огня, а также соглашение между США и Ираном, которое, как отмечается, распространяется и на Ливан.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильский беспилотник нанес удар по автомобилю между населенными пунктами Завтар и Майфадун в провинции ан-Набатия. В результате атаки три человека погибли, еще один получил ранения.

Накануне в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе южного населенного пункта Кфар-Румман погибли два человека.

Иран и США объявили, что 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров. Соглашение предусматривает завершение войны, в том числе в Ливане.

- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

За этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных внутри страны превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате атак Израиля по стране погибли 4 211 человек.